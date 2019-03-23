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«Оклахома» прервала серию из 4 поражений, обыграв на выезде «Торонто»

«Оклахома» прервала серию из 4 поражений, обыграв на выезде «Торонто»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (43-30) на выезде взял верх над «Торонто Рэпторс» (51-22) — 116:109. Гости прервали серию из четырёх поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 37 очков. 25 баллов в активе Паскаля Сиакама. В составе «Тандер» 28 очков на счету Пола Джорджа, 26 – у Денниса Шрёдера. Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 18 баллов, 12 подборов и 13 результативных передач.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» (43-30) также на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс»(19-54) — 110:108.

В составе победителей 27 очков на счету Данило Галлинари. У «Кливленда» 22 балла в активе Кевина Лава, по 20 – у Коллина Секстона и Джордана Кларксона.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2019, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
109 : 116
(29:22, 29:26, 22:35, 29:33)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Торонто Рэпторс: Леонард - 37, Сиакам - 25, Грин - 19, Ибака - 11, Ванвлит - 8, Лин - 5, Ануноби - 2, Марк Газоль - 2, Маккоу, Миллер, Морлэнд, Пауэлл
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 28, Шрёдер - 26, Грант - 19, Уэстбрук - 18, Фергюсон - 11, Адамс - 9, Моррис - 3, Ноэль - 2, Фелтон, Диалло, Надер, Бертон, Паттерсон
НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2019, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
108 : 110
(40:25, 20:33, 23:34, 25:18)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Лав - 22, Секстон - 20, Кларксон - 20, Нэнс - 14, Осман - 11, Нваба - 8, Найт - 7, Томпсон - 4, Крисс - 2, Стаускас, Фрай, Жижич
Лос-Анджелес Клипперс: Галлинари - 27, Жильжо-Александер - 16, Л. Уильямс - 15, Харрелл - 14, Шамет - 13, Беверли - 9, Грин - 8, Зубац - 6, Темпл - 2, Торнвелл, Уоллес, Чендлер
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