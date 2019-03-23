«Оклахома» прервала серию из 4 поражений, обыграв на выезде «Торонто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (43-30) на выезде взял верх над «Торонто Рэпторс» (51-22) — 116:109. Гости прервали серию из четырёх поражений.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 37 очков. 25 баллов в активе Паскаля Сиакама. В составе «Тандер» 28 очков на счету Пола Джорджа, 26 – у Денниса Шрёдера. Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 18 баллов, 12 подборов и 13 результативных передач.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» (43-30) также на выезде обыграл «Кливленд Кавальерс»(19-54) — 110:108.

В составе победителей 27 очков на счету Данило Галлинари. У «Кливленда» 22 балла в активе Кевина Лава, по 20 – у Коллина Секстона и Джордана Кларксона.