«Хьюстон» благодаря 61 очку Хардена обыграл «Сан-Антонио»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» — 111:105.

Главным героем встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 61 очко. Он реализовал девять бросков из 13 из-за дуги, а также 14 из 17 с линии штрафных. 19 баллов на счету Криса Пола, 12 – у Эрика Гордона. В активе Клинта Капелы 16 подборов.

В составе «Спёрс» 20 баллов на счету Брина Форбса, 18 – у Деррика Уайта. Давис Бертанс реализовал лишь 1 бросок из 10 из-за дуги.

«Хьюстон» (46-27) одержал четвёртую победу в пяти матчах и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Антонио» (42-31) потерпел второе поражение кряду.