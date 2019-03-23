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«Хьюстон» благодаря 61 очку Хардена обыграл «Сан-Антонио»

«Хьюстон» благодаря 61 очку Хардена обыграл «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Сан-Антонио Спёрс» — 111:105.

Главным героем встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 61 очко. Он реализовал девять бросков из 13 из-за дуги, а также 14 из 17 с линии штрафных. 19 баллов на счету Криса Пола, 12 – у Эрика Гордона. В активе Клинта Капелы 16 подборов.

В составе «Спёрс» 20 баллов на счету Брина Форбса, 18 – у Деррика Уайта. Давис Бертанс реализовал лишь 1 бросок из 10 из-за дуги.

«Хьюстон» (46-27) одержал четвёртую победу в пяти матчах и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Антонио» (42-31) потерпел второе поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2019, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
111 : 105
(36:24, 26:23, 19:34, 30:24)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Харден - 61, Пол - 18, Гордон - 12, Капела - 7, Грин - 5, Илариу - 4, Шамперт - 3, Хаус - 1, Кларк, Такер, Риверс, Фарид
Сан-Антонио Спёрс: Форбс - 20, Уайт - 18, Дерозан - 16, Белинелли - 11, Олдридж - 10, Миллз - 8, Пёлтль - 8, Гэй - 7, Уокер - 4, Дав. Бертанс - 3, Пондекстер, Ойбанкс, Каннингем
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