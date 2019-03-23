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«Милуоки» благодаря 27 очкам Адетокунбо разгромил «Майами»

«Милуоки» благодаря 27 очкам Адетокунбо разгромил «Майами»
Баскетбол / НБА

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете разгромил «Майами Хит» — 116:87. «Олени» были сильнее во всех четырёх четвертях.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокнубо, набравший 27 очков (также 8 подборов и 7 результативных передач). Крис Миддлтон оформил дабл-дабл из 18 баллов и 10 результативных передач. 9 из 11 игроков «Милуоки» отметились точными трёхочковыми бросками.

У «Майами» в шаге от дабл-дабла остановился Хассан Уайтсайд – 14 очков и 9 подборов. 13 баллов на счету Келли Олиника, 12 – у Дуэйна Уэйда.

«Милуоки» (54-19) закрепился на первом месте в лиге и продолжает чередовать поражения с победами. «Майами» (35-37) прервал серию из трёх побед.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2019, суббота. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
116 : 87
(33:32, 30:19, 31:18, 22:18)
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Миддлтон - 18, Ильясова - 13, Уилсон - 11, Лопес - 10, Снелл - 10, Бледсо - 9, Хилл - 8, Коннотон - 6, Браун - 4, Дивинченцо, Фрейзер
Майами Хит: Уайтсайд - 14, Олиник - 13, Уэйд - 12, Адебайо - 12, Джонс - 11, Ричардсон - 10, Уэйтерс - 9, Джонсон - 4, Робинсон - 2, Горан Драгич, Макгрудер, Андерсон, Хаслем
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