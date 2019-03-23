«Милуоки» благодаря 27 очкам Адетокунбо разгромил «Майами»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на домашнем паркете разгромил «Майами Хит» — 116:87. «Олени» были сильнее во всех четырёх четвертях.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокнубо, набравший 27 очков (также 8 подборов и 7 результативных передач). Крис Миддлтон оформил дабл-дабл из 18 баллов и 10 результативных передач. 9 из 11 игроков «Милуоки» отметились точными трёхочковыми бросками.

У «Майами» в шаге от дабл-дабла остановился Хассан Уайтсайд – 14 очков и 9 подборов. 13 баллов на счету Келли Олиника, 12 – у Дуэйна Уэйда.

«Милуоки» (54-19) закрепился на первом месте в лиге и продолжает чередовать поражения с победами. «Майами» (35-37) прервал серию из трёх побед.