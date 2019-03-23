33+20 Макги и 25+14 Джеймса не помогли «Лейкерс» избежать 5-го поражения кряду

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете уступил «Бруклин Нетс» — 106:111.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «озёрников» Джавэйл Макги, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 20 подборов. Также дабл-даблом отметился Леброн Джеймс – 25 баллов и 14 результативных передач. Он реализовал 1 бросок из 7 из-за дуги. 18 баллов на счету Кайла Кузмы.

У «Бруклина» дабл-даблами отметились Д’Анджело Расселл (21 очко и 13 результативных передач), Эд Дэвис (14 баллов и 15 подборов) и Джарретт Аллен (13 очков и 11 подборов). 26 баллов на счету Джо Харриса.

«Лейкерс» (31-41) потерпели пять поражений кряду и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин» (38-36) одержал вторую победу подряд.