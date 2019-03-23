Доневалд: Единая лига ВТБ — одна из лучших лиг в мире

Новый главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился первыми впечатлениями от Единой лиги ВТБ. По словам Доневалда, этот турнир является одним из лучших в мире наряду с испанской, греческой и турецкой лигами.



«Это одна из лучших лиг в мире. Серьезно. Когда мы говорим о европейском баскетболе, то сразу называем испанскую лигу, турецкую, греческую и Лигу ВТБ. Понятно, что НБА и вообще американский баскетбол стоят особняком.



Но в Европе такие клубы, как «Локо», ЦСКА и «Химки», котируются очень высоко. Кстати, в Лиге ВТБ и середняки довольно конкурентны, это непростой турнир», — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт краснодарской команды.

Доневалд сменил на посту главного тренера краснодарской команды Владе Йовановича.