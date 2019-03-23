Понкрашов: расслабляться нельзя, нужно работать

Игрок УНИКСа Антон Понкрашов прокомментировал поражение команды в полуфинале Еврокубка с «Валенсией».



«Соперник был более дисциплинированным. Тяжелое поражение. Нельзя сказать, что мы не боролись. В такой игре нельзя совершать тактические ошибки. Наверное, это и стало ключевым фактором. Не то чтобы мы не хотели, мы максимально отдавались игре. Но на 100 процентов мы сыграть не сумели, ошибались чуть больше «Валенсии». Хорошая у них команда, но к полуфиналу слабых не осталось.



Да, тяжелый матч. Тяжелые чувства остались. Но впереди у нас сложные матчи в Лиге ВТБ, нужно к ним готовиться. Расслабляться нельзя, нужно работать. Не так много игр осталось, нужно финишировать в регулярке как можно выше», — приводит слова Антона Понкрашова официальный сайт УНИКСа.