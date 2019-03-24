Шикарный данк «мельницей» Фокса — в видеообзоре матча «Сакраменто» — «Финикс»

«Сакраменто Кингз» на своей площадке принимал «Финикс Санс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались шикарный данк «мельницей» разыгрывающего «Сакраменто» Деаарона Фокса и эффектный проход его партнёра по команде атакующего защитника Бадди Хилда.



Матч завершился победой «Сакраменто» со счётом 112:103. Самым результативным игроком встречи с 32 очками стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер. У победителей отличились атакующий защитник Бадди Хилд и лёгкий форвард Харрисон Барнс, набравшие по 25 очков. Теперь «Кингз» занимают в Западной конференции 9-е место с соотношением побед и поражений 36-36, а «Санс» – 15-е (17-57).

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