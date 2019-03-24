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Ирвинг: «Бостон» не защищался против Уокера так, как было нужно

Ирвинг: «Бостон» не защищался против Уокера так, как было нужно
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг поставил под сомнение правильность оборонительной стратегии главного тренера команды Брэда Стивенса по отношению к разыгрывающему «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокеру в матче регулярного чемпионата НБА.

«Защищаться против Уокера один на один – это серьёзный вызов. Поэтому нужно стараться помогать и страховать, как можно больше. Наверное, нам стоило чаще загонять его в ловушки. Так делают все команды в лиге. Но мы почему-то не стали. И были наказаны за это каждый раз, когда Кемба получал мяч. В этом нет ничего удивительного», – приводит слова Ирвинга ESPN.

Встреча завершилась выездным поражением «Бостона» со счётом 117:124. Уокер набрал в ней 36 очков, включая 18 в четвёртой четверти, которую «Шарлотт» выиграл 35:19.

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