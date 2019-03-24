Дабл-дабл Сарикопулоса помог «Цмоки-Минск» обыграть «Парму»

«Цмоки-Минск» на домашней площадке переиграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки неудачно начали матч, уже в первой четверти уступив сопернику шесть очков. Однако после перерыва «Цмоки-Минск» удалось переломить ситуацию и отыграться. На большой перерыв команды ушли при равном счёте — 32:32.



Всё решилось во второй половине встречи — в третьем игровом отрезке хозяевам не удалось совершить рывок, но они оказались чуть сильнее, выйдя вперёд на два очка по окончании четверти. В заключительном игровом отрезке «Цмоки-Минск» совершил рывок, с которым пермяки не справились. Итоговый счёт встречи — 80:68 (10:16, 22:16, 18:16, 30:20) в пользу хозяев.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Девон Саддлер, набравший 23 очка. Дабл-даблом отметился Зисис Сарикопулос, на счету которого 15 очков и 12 подборов. В составе гостей Рашард Келли также оформил дабл-дабл, набрав 16 очков и совершив 10 подборов.