Окулов: неправильно распорядились мячом в последние десять секунд

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов поделился впечатлениями от поражения своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». По словам Окулова, его игроки неправильно распорядились мячом в последние 10 секунд.



«Игра получилась довольно неровной. Наша команда старалась бороться даже в тот момент, когда преимущество соперника достигало 14 очков. Всё решилось в концовке — не сфолили, когда это нужно было сделать и неправильно распорядились мячом в последние десять секунд. Эти нюансы позволили «Зениту» выиграть. Будем работать дальше», — приводит слова Олега Окулова официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 87:85 (18:18, 26:20, 29:21, 14:26).