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«Милуоки» обыграл «Кливленд», «Индиана» разгромила «Денвер»

«Милуоки» обыграл «Кливленд», «Индиана» разгромила «Денвер»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Кливленд Кавальерс» и победил с разгромным счётом 127:105 (32:27, 36:28, 22:22, 37:28).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, в активе которого 26 очков, 10 подборов, 7 передач и 4 блокшота. По 17 очков в составе победителей набрали Крис Миддлтон и Джордж Хилл, 14 — у Брука Лопеса.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» дома разгромил «Денвер Наггетс» — 124:88 (27:23, 35:23, 30:21, 32:21). Таким образом, «Наггетс» прервали победную серию из шести матчей.

Самым результативным игроком матча стал Боян Богданович, набравший 35 очков. Близок к трипл-даблу был центровой «Денвера» Никола Йокич (19 очков, 11 подборов, 8 передач).

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Кливленд Кавальерс
Кливленд
НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2019, понедельник. 00:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
124 : 88
(27:23, 35:23, 30:21, 32:21)
Денвер Наггетс
Денвер
Индиана Пэйсерс: Богданович - 35, Тёрнер - 17, Сабонис - 15, Холидей - 11, Эванс - 11, Макдермотт - 8, Янг - 8, Мэттьюз - 8, Лиф - 5, О'Куинн - 4, Джозеф - 2, Самнер, Джонсон
Денвер Наггетс: Йокич - 19, Бартон - 15, Моррис - 12, Харрис - 11, Миллсэп - 6, Крэйг - 5, Вандербилт - 4, Пламли - 4, Бисли - 4, Маррей - 4, Лайлз - 2, Эрнангомес - 2, Томас
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