«Милуоки» обыграл «Кливленд», «Индиана» разгромила «Денвер»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Кливленд Кавальерс» и победил с разгромным счётом 127:105 (32:27, 36:28, 22:22, 37:28).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, в активе которого 26 очков, 10 подборов, 7 передач и 4 блокшота. По 17 очков в составе победителей набрали Крис Миддлтон и Джордж Хилл, 14 — у Брука Лопеса.

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» дома разгромил «Денвер Наггетс» — 124:88 (27:23, 35:23, 30:21, 32:21). Таким образом, «Наггетс» прервали победную серию из шести матчей.

Самым результативным игроком матча стал Боян Богданович, набравший 35 очков. Близок к трипл-даблу был центровой «Денвера» Никола Йокич (19 очков, 11 подборов, 8 передач).