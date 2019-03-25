Невероятный бросок Лэмба с центра площадки принёс «Шарлотт» победу над «Торонто»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Шарлотт Хорнетс» и уступил со счётом 114:115 (32:27, 25:31, 26:37, 31:20). Для «Хорнетс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Победу гостям принёс невероятный бросок с сиреной Джереми Лэмба с центра площадки. Защитник в итоге набрал 13 очков.

Видео победного броска Лэмба можно посмотреть в «твиттере» Eurohoops.net.

Близок к трипл-даблу был лидер «Хорнетс» Кемба Уокер, в активе которого 15 очков, 13 передач и 8 подборов. 20 очков набрал Дуэйн Бэйкон.

В составе «Торонто» самым результативным стал форвард Кавай Леонард. 23 очками и 7 подборами отметился Паскаль Сиакам.