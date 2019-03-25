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Невероятный бросок Лэмба с центра площадки принёс «Шарлотт» победу над «Торонто»

Невероятный бросок Лэмба с центра площадки принёс «Шарлотт» победу над «Торонто»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Шарлотт Хорнетс» и уступил со счётом 114:115 (32:27, 25:31, 26:37, 31:20). Для «Хорнетс» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Победу гостям принёс невероятный бросок с сиреной Джереми Лэмба с центра площадки. Защитник в итоге набрал 13 очков.

Видео победного броска Лэмба можно посмотреть в «твиттере» Eurohoops.net.

Близок к трипл-даблу был лидер «Хорнетс» Кемба Уокер, в активе которого 15 очков, 13 передач и 8 подборов. 20 очков набрал Дуэйн Бэйкон.

В составе «Торонто» самым результативным стал форвард Кавай Леонард. 23 очками и 7 подборами отметился Паскаль Сиакам.

НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2019, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
114 : 115
(32:27, 25:31, 26:37, 31:20)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Торонто Рэпторс: Леонард - 28, Сиакам - 23, Марк Газоль - 17, Ванвлит - 12, Ибака - 10, Пауэлл - 10, Лоури - 7, Ануноби - 3, Маккоу - 2, Грин - 2, Миллер, Лин, Буше
Шарлотт Хорнетс: Бэйкон - 20, Бриджес - 16, Уокер - 15, Лэмб - 13, Эрнангомес - 13, Уильямс - 10, Грэм - 10, Камински - 9, Бийомбо - 6, Монк - 3, Мэк
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