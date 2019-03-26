«Орландо» разгромил «Филадельфию», «Мемфис» обыграл «Оклахому»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Орландо Мэджик» (36-38) на домашнем паркете разгромил «Филадельфию Сиксерс» (47-27) — 119:98.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. 24 балла в активе Эвана Фурнье. У гостей дабл-даблом из 20 очков и 10 подборов отметился Джоэл Эмбиид. 15 баллов на счету Тобиаса Харриса. Бен Симмонс участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Мемфис Гриззлиз» (30-44) дома обыграл «Оклахому-Сити Тандер» (43-31) — 115:103.

В составе победителей дабл-даблами отметились Бруно Кабокло (24 очка и 11 подборов), Йонас Валанчюнас (18 баллов и 14 подборов) и Делон Райт (18 очков и 13 результативных передач). У «Оклахомы» дабл-дабл в активе Пола Джорджа (30 баллов и 12 подборов). 25 очков на счету Денниса Шрёдера.