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«Орландо» разгромил «Филадельфию», «Мемфис» обыграл «Оклахому»

«Орландо» разгромил «Филадельфию», «Мемфис» обыграл «Оклахому»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Орландо Мэджик» (36-38) на домашнем паркете разгромил «Филадельфию Сиксерс» (47-27) — 119:98.

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. 24 балла в активе Эвана Фурнье. У гостей дабл-даблом из 20 очков и 10 подборов отметился Джоэл Эмбиид. 15 баллов на счету Тобиаса Харриса. Бен Симмонс участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Мемфис Гриззлиз» (30-44) дома обыграл «Оклахому-Сити Тандер» (43-31) — 115:103.

В составе победителей дабл-даблами отметились Бруно Кабокло (24 очка и 11 подборов), Йонас Валанчюнас (18 баллов и 14 подборов) и Делон Райт (18 очков и 13 результативных передач). У «Оклахомы» дабл-дабл в активе Пола Джорджа (30 баллов и 12 подборов). 25 очков на счету Денниса Шрёдера.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2019, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
119 : 98
(31:31, 26:29, 32:17, 30:21)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Вучевич - 28, Фурнье - 24, Картер-Уильямс - 15, Гордон - 12, Берч - 10, Айзек - 8, Росс - 7, Грант - 5, Огастин - 4, Каупейн - 2, Джефферсон - 2, Ивунду - 2, Мартин
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 20, Харрис - 15, Милтон - 13, Батлер - 13, Редик - 8, Симмонс - 8, Скотт - 7, Марьянович - 6, Смит - 3, Болден - 3, Макконнел - 2, Джонсон, Хайсмит
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2019, вторник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
115 : 103
(31:23, 23:25, 32:30, 29:25)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Кабокло - 24, Дорси - 21, Райт - 18, Валанчюнас - 18, Холидэй - 17, Парсонс - 8, Рэбб - 7, Картер - 2, Брэдли, Уошберн, Конли, Ватанабэ
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 30, Шрёдер - 25, Уэстбрук - 16, Фергюсон - 13, Грант - 7, Моррис - 4, Ноэль - 2, Надер - 2, Адамс - 2, Бертон - 2, Фелтон, Диалло, Паттерсон
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