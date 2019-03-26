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Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу после неудачного падения

Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу после неудачного падения
Баскетбол / НБА

Центровой клуба «Портленд Трэил Блэйзерс» Юсуф Нуркич получил серьёзную травму во время матча регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (148:144 ОТ). Инцидент произошёл во время второго овертайма. Нуркич вёл борьбу за мяч на чужом щите, но неудачно приземлился на ногу.

Тренерский штаб «Портленда» ещё не сообщил о результатах обследования Нуркича, но, судя по травме, у центрового будет диагностирован перелом. Боснийца унесли с поля на носилках, после чего он был доставлен в госпиталь.

До получения травмы Нуркич набрал 32 очка и сделал 16 подборов, 5 передач, 4 блок-шота и 2 перехвата.

«Портленд» (46-27) одержал четвёртую победу подряд и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Бруклин» (38-37) – седьмой на Востоке.

«Портленд» во 2-м овертайме обыграл «Бруклин», одержав 4-ю победу кряду
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