Агент Льюля: Серхио никогда не исключал возможности переезда в НБА

Агент лидера мадридского «Реала» Серхио Льюля Эрнест Беренгуер признал, что его клиент никогда не исключал варианта с переходом в НБА. На данный момент в НБА правами на игрока обладает «Хьюстон Рокетс».

«С момента драфта-2009 „Хьюстон“ каждое лето пытается заполучить Серхио Льюля. Они никогда не сдавались. Дэррил Мори и Джерссон Росас всегда показывали свой интерес к игроку и хотели видеть его в майке „Рокетс“. Они всегда с нами в контакте.

Серхио — лидер и победитель по натуре. Чем больше его роль в команде, тем лучше он себя чувствует. Возможно, именно это одна из причин, по которой он не переходит в НБА. Он предпочитает заработать меньше с «Реалом», но быть лидером, чем получить то, что может предложить «Хьюстон». Что касается планов на будущее, мы рассмотрим все варианты. Конечно, с каждым пройденным годом возможность перейти в «Рокетс» становится меньше. Но он никогда не исключал возможности переезда в НБА», — приводит слова функционера Sportando.