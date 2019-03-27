Бош считает себя одним из величайших игроков в истории НБА

Бывший баскетболист НБА, двукратный чемпион лиги в составе «Майами Хит» Крис Бош считает себя одним из самых великих игроков в истории НБА.

«Я смотрю на себя как на одного из самых величайших игроков в истории», — приводит слова Боша Clutch Points.

Бош — четвёртый номер драфта НБА 2003 года. В лиге он провёл 13 сезонов и за эти годы защищал цвета «Торонто Рэпторс» и «Майами Хит». В составе команды из Флориды он дважды завоёвывал чемпионские перстни. Всего в регулярных чемпионатах Бош принял участие в 893 матчах, набирая в них 19,2 очка, собирая 8,5 подбора и совершая 2,0 передачи в среднем. Баскетболист 11 раз принимал участие в Матче всех звёзд. В 2004 году он был признан Лучшим новичком года.

В составе сборной США Бош завоевал золото Олимпиады-2008 и бронзу ЧМ-2006. В 2019 году Бош окончательно оставил попытки вернуться в НБА. Крис не появлялся на паркете с 2016 года, баскетболист страдает от тромбоза.