Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Милуоки» обыграл «Хьюстон», «Даллас» дома уступил «Сакраменто»

«Милуоки» обыграл «Хьюстон», «Даллас» дома уступил «Сакраменто»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и победил со счётом 108:94 (20:25, 38:28, 32:18, 18:23).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Близок к трипл-даблу был лидер «Рокетс» Джеймс Харден (23 очка, 10 подборов, 7 передач). В активе форварда «Бакс» Янниса Адетокунбо 19 очков и 14 подборов.

В параллельном матче «Даллас Маверикс» дома уступил «Сакраменто Кингз» — 111:122 (23:42, 32:33, 30:25, 26:22).

Шестую победу кряду одержал «Лос-Анджелес Клипперс», который в гостях одолел «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 125:121 (25:23, 29:33, 33:33, 38:32).

Ещё в одном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» в домашнем матче проиграл «Атланте Хоукс» — 120:130 (34:42, 23:28, 30:32, 33:28). Для «Хоукс» эта победа стала третьей кряду.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
108 : 94
(20:25, 38:28, 32:18, 18:23)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Бледсо - 23, Адетокунбо - 19, Коннотон - 14, Лопес - 13, Миддлтон - 13, Браун - 8, Уилсон - 7, Ильясова - 7, Хилл - 4, Дивинченцо, Фрейзер, Миротич, Колсон
Хьюстон Рокетс: Харден - 23, Пол - 19, Капела - 17, Хаус - 15, Шамперт - 6, Кларк - 6, Риверс - 5, Такер - 3, Кьоцца, Гордон, Илариу, Хартенштайн
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
121 : 125
(23:25, 33:29, 33:33, 32:38)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Пауэлл - 21, Клебер - 17, Брансон - 15, Брокхофф - 11, Новицки - 9, Бёрк - 8, Финни-Смит - 7, Харрис - 3, Джексон - 2, Ли, Макон, Межри
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Барнс - 18, Хилд - 17, Коли-Стайн - 16, Богданович - 14, Багли III - 14, Бьелица - 8, Феррелл - 7, Брюэр - 4, Куфос - 4, Мейсон, Бёркс
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
111 : 122
(23:42, 32:33, 30:25, 26:22)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Уиггинс - 22, Шарич - 18, Джонс - 13, Бэйлесс - 9, Окоги - 9, Бэйтс-Диоп - 7, Рейнольдс - 5, Дьенг - 4, Террелл, Уильямс, Толливер, Гибсон
Лос-Анджелес Клипперс: Галлинари - 25, Л. Уильямс - 20, Харрелл - 18, Темпл - 15, Беверли - 11, Жильжо-Александер - 10, Зубац - 8, Чендлер - 6, Грин - 5, Уоллес - 4, Торнвелл, Робинсон, Мотли
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
120 : 130
(34:42, 23:28, 30:32, 33:28)
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Орлеан Пеликанс: Рэндл - 24, Вуд - 23, Джексон - 20, Кларк - 12, Пэйтон - 11, Миллер - 9, Джонсон - 8, Уильямс - 8, Диалло - 5, Окафор, Дайр. Бертанс, Дэвис, Хилл
Атланта Хоукс: Янг - 33, Дедмон - 18, Бембри - 18, Лень - 13, Картер - 12, Коллинс - 12, Принс - 9, Хаертер - 8, Андерсон - 3, Дэвис - 2, Бэйзмор - 2, Адамс
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент