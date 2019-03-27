«Милуоки» обыграл «Хьюстон», «Даллас» дома уступил «Сакраменто»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и победил со счётом 108:94 (20:25, 38:28, 32:18, 18:23).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Близок к трипл-даблу был лидер «Рокетс» Джеймс Харден (23 очка, 10 подборов, 7 передач). В активе форварда «Бакс» Янниса Адетокунбо 19 очков и 14 подборов.

В параллельном матче «Даллас Маверикс» дома уступил «Сакраменто Кингз» — 111:122 (23:42, 32:33, 30:25, 26:22).

Шестую победу кряду одержал «Лос-Анджелес Клипперс», который в гостях одолел «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 125:121 (25:23, 29:33, 33:33, 38:32).

Ещё в одном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» в домашнем матче проиграл «Атланте Хоукс» — 120:130 (34:42, 23:28, 30:32, 33:28). Для «Хоукс» эта победа стала третьей кряду.