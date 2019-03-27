Попадания Уокера и Дерозана — в видеообзоре матча «Шарлотт» — «Сан-Антонио»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Шарлотт на арене «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 125:116.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хорнетс» Кемба Уокер, записавший в актив 38 очков, 11 передач, 9 подборов и 1 блок-шот. Защитник «Спёрс» Демар Дерозан набрал 30 очков, собрал 8 подборов и отдал 4 результативные передачи.

Видеообзор игры можно посмотреть на «Чемпионате».

«Сан-Антонио» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В 75 матчах техасская команда одержала 43 победы и потерпела 32 поражения. «Шарлотт» (35-39) — 10-й на Востоке.