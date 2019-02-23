Майк Мэлоун: Дончич напоминает мне Маравича и Джейсона Уильямса

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун поделился мнением о форварде «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.

«У него особенный талант. Лука является новичком в НБА, но если вы следили за ним раньше, то знаете, что в молодом возрасте он делал в Евролиге то, что раньше никто не делал. Его игра напоминает мне Пита Маравича и Джейсона Уильямса. У него феноменальная способность отдавать передачи.

Лука — один из тех, на игру которого нравится смотреть. Он отлично разыгрывает пик-н-роллы, умеет находить открытых партнёров и совершает важные броски. Дончич не похож на новичка. У него очень светлое будущее. «Даллас» получил превосходного игрока», — приводит слова Мэлоуна пресс-служба «Маверикс».

В нынешнем сезоне Дончич набирает 20,7 очка, собирает 7,2 подбора, отдаёт 5,6 передачи, а также совершает 1,0 перехвата и 0,3 блок-шота за 32,2 минуты в среднем за матч.