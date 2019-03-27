Сокрушительные данки Капелы и Джонса — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки игроков «Майами Хит» Джоша Ричардсона и Деррика Джонса, а также центровых Уилли Коли-Стайна («Сакраменто Кингз») и Клинта Капелы («Хьюстон Рокетс»), роскошная передача защитника «Кливленд Кавальерс» Джордана Кларксона через всю площадку, эффектные анкл-брейкеры в исполнении разыгрывающего «Рокетс» Криса Пола и защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Лэнса Стивенсона, блок-шот разыгрывающего «Милуоки Бакс» Эрика Бледсо и защитника «Атланты Хоукс» Кента Бэйзмора, а также шикарный аллей-уп разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея на центрового Мэйсона Пламли.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.