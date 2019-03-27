Источник: «Миннесота» не будет увольнять Сондерса

Руководство клуба НБА «Миннесота Тимбервулвуз» не планирует после окончания сезона увольнять с поста главного тренера Райана Сондерса, утверждает The New York Times.

Сондерс стал главным тренером команды 6 января 2019 года. На этом посту он сменил уволенного Тома Тибодо. Под руководством нового главного тренера «Тимбервулвз» одержали 14 побед и потерпели 19 поражений. В результате они лишились шансов на попадание в плей-офф. «Миннесота» уже в 14-й раз за последние 15 лет пропустит плей-офф НБА.

33-летний Сондерс является самым молодым тренером в НБА. По данным источника, у Сондерса очень хорошие взаимоотношения с лидером команды Карлом-Энтони Таунсом.

«Миннесота» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.