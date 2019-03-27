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Дабл-дабл Лаури помог «Локомотиву-Кубань» разгромить «Цмоки-Минск»

Дабл-дабл Лаури помог «Локомотиву-Кубань» разгромить «Цмоки-Минск»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гости с сакмой первой четверти захватили инициативу, фактически, уже после первого игрового отрезка оставив мало шансов хозяевам на положительный исход встречи — к первому перерыву счёт на табло был 29:14 в пользу краснодарской команды. Во второй десятиминутке краснодарцы довели преимущество до 19 очков.

Не изменилась ситуация и после большого перерыва — «Локомотив-Кубань» в третьей четверти отыграл ещё 14 очков, фактически, поставив точку в определении победителя. Четвёртая четверть осталась за «Цмоки-Минск», но это никак не повлияло на исход — итоговый счёт матча — 97:66 в пользу краснодарцев.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джером Рэндл, набравший 15 очков. Дабл-дабл оформил Джауан Джонсон, на счету которого 10 очков и 10 подборов.

Единая лига ВТБ
27 марта 2019, среда. 19:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
66 : 97
(14:29, 16:20, 15:29, 21:19)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Цмоки-Минск: Саддлер, Михайлович, Тростинецкий, Рогозенко, Мещеряков, Вабищевич, Семенюк, Раш, Сарикопулос, Кудрявцев, Полищук, Белянков
Локомотив-Кубань: Райт, Фридзон, Апич, Ивлев, Ильницкий, Хвостов, Середа, Рэндл, Понитка, Д. Кулагин, Джонсон, Фалль
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