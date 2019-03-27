Доневалд — о победе над «Цмоки-Минском»: это хороший старт

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд прокомментировал победу подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском».



«Думаю, мы проделали хорошую работу, двигали и делились мячом. 26 результативных передач – вот что говорит нам статистика. Также мы были хороши на подборе и в защите. Будем продолжать подтверждать свой уровень, но это хороший старт», — приводит слова Доневалда официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 97:66 (29:14, 20:16, 29:15, 19:21). Этот матч стал первым для Доневалда в статусе главного тренера краснодарской команды. «Локомотив-Кубань» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице регулярного сезона после 20 матчей, уступая ЦСКА, УНИКСу и «Химкам». «Цмоки-Минск» после 20 матчей с тремя победами занимает 14-ю позицию.