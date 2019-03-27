Вергун: «Цмоки-Минск» сыграл чересчур мягко с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун прокомментировал поражение подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».



«Сегодня сыграли чересчур мягко. Команду было абсолютно не узнать после воскресной игры. То желание и та агрессивность — нам сегодня явно этого недоставало. Кроме того, был катастрофический провал в игре на подборе против игроков такого уровня. У нас были хорошие свободные атаки, но сопернику слишком легко давались очки», — приводит слова Ростислава Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 97:66 (29:14, 20:16, 29:15, 19:21). Матч стал первым для Доневалда в статусе главного тренера краснодарской команды. «Локомотив-Кубань» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице регулярного сезона после 20 матчей, уступая ЦСКА, УНИКСу и «Химкам». «Цмоки-Минск» после 20 матчей с тремя победами занимает 14-е место.