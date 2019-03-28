Невероятное попадание Джорджа и аллей-уп Уэстбрука — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли мощные данки игроков «Юты Джаз» Руди Гобера и Донована Митчелла, а также форвардов Кристиано Фелисио («Чикаго Буллз») и Джеффа Грина («Вашингтон Уизардс»), роскошные передачи защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Алекса Карузо и форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, баззер-битер форварда «Мемфис Гриззлиз» Джастина Холидэя, эффектные аллей-упы разыгрывающего «Лейкерс» Скотта Мачадо на Карузо и лидера «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука на центрового Стивена Адамса, а также невероятное попадание форварда «Тандер» Пола Джорджа.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.