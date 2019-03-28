Право выбора «Клипперс» в первом раунде драфта 2019 года перешло «Бостону»

«Бостон Селтикс» получил пик первого раунда драфта НБА 2019 года от «Лос-Анджелес Клипперс». Это произошло после того, как калифорнийский клуб обеспечил себе выход в плей-офф по итогам нынешнего регулярного чемпионата, сообщает USA TODAY.

Право выбора досталось «Селтикс» по условиям обмена с участием форварда Джеффа Грина в 2016 году.

У «Бостона» будет как минимум три права выбора в первом раунде предстоящего драфта: своё собственное, «Клипперс» и «Сакраменто Кингз». Клуб из штата Массачусетс также может заполучить пик «Мемфис Гриззлиз», который защищён топ-8.

«Селтикс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 75 матчах команда Брэда Стивенса одержала 44 победы и потерпела 31 поражение.