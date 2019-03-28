Эксперт ESPN: думаю, Дюрант покинет «Уорриорз», там он несчастлив

Эксперт ESPN Джален Роуз заявил, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант с большой долей вероятности покинет команду во время межсезонья.

«Я думаю, что Дюрант уйдёт. Я в последние месяцы внимательно следил за «Голден Стэйт» и пытался понять происходящее. Мне приходят в голову некоторые причины, которые могут побудить его уйти из команды.

Как должен чувствовать себя игрок со статистикой Дюранта, если он не борется за приз MVP? После перехода из «Оклахомы» он выиграл два раза подряд приз MVP, но всё равно не чувствует себя счастливым.

Когда эксперты обсуждают лучших игроков лиги, о нём даже не вспоминают. Из-за перехода в «Уорриоз» его величие и значимость снизились.

Я вижу, что Дюрант немного конфликтует со Стивеном Керром. У него бывают конфликты с Дрэймондом Грином. Без него команда играет лучше», — приводит слова Роуза ESPN.