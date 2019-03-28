Перри: «Антверп» сыграл очень умно

Защитник «Нижнего Новгорода» Кендрик Перри прокомментировал поражение своей команды в первом матче четвертьфинальной серии Лиги чемпионов ФИБА с «Антверпом». Встреча завершилась со счётом 83:68 в пользу гостей.



«Очень обидно проигрывать дома перед своими болельщиками. Нужно отдать должное «Антверпу» — они играли очень умно. Мы же, к сожалению, не смогли отработать в защите так, как привыкли это делать. Соперник своим нападением диктовал условия нашей обороне.



Хорошие новости заключаются в том, что у нас есть ещё одна игра и в ней может случится всё. Нужно извлечь урок из этого поражения и постараться добиться положительного результата», — приводит слова Кендрика Перри официальный сайт команды.