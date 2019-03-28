Куртинайтис: «Химки» играют не для себя, а для болельщиков

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча своих подопечных с московским ЦСКА в рамках 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Куртинайтис отметил важность предстоящего матча, несмотря на то что он ничего не значит для «Химок» с турнирной точки зрения.



«Важный матч для нас, даже несмотря на то, что мы не вышли в плей-офф Евролиги. Будем стараться, сыграем в полную силу. Серьёзно готовимся. Это заключительная игра в Мытищах, и мы постараемся порадовать болельщиков, которые нас отлично поддерживают весь сезон. Мы играем не для себя, а для них», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.



Матч пройдёт 29 марта 2019 года на «Арене Мытищи» (г. Мытищи). Начало — в 20:00 по московскому времени.