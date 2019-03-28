Воронцевич: хочется вернуть «Химкам» долг за недавнее поражение в Лиге ВТБ

Форвард московского ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал предстоящий матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с подмосковными «Химками». По словам Воронцевича, ему хочется вернуть соперникам долг за поражение в матче Единой лиги ВТБ.



«Хочется вернуть долг за недавнее поражение в Лиге ВТБ. «Химки» – отличный соперник, там собраны сильные игроки. Просто так на домашней арене они не сдадутся. Надо выходить, бороться, быть вместе. Хочется, чтобы в Мытищах было много наших болельщиков. Верю, что это возможно», — приводит слова Андрея Воронцевича официальный сайт московской команды.



Матч пройдёт 29 марта 2019 года на «Арене Мытищи» (г. Мытищи). Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.