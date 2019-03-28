Дрю: Секстон должен войти в первую сборную новичков года

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Ларри Дрю считает, что защитник его команды Колин Секстон, проводящий первый сезон в лиге, должен быть включен в сборную новичков года по итогам сезона.

«Он должен попасть в первую сборную новичков года. Он продолжает великолепно развиваться. Хочу видеть, как он будет сохранять темп, который позволит ему быть лидером команды. Когда он на паркете, у меня нет сомнений, что он будет играть жёстко и сильно», — приводит слова специалиста Cavs Nation.

Колин Секстон — восьмой номер драфта 2018 года. В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 75 матчах (65 — в старте), набирая 16,3 очка, собирая 3,0 подбора и совершая 2,8 передачи и 0,5 перехвата за 31,3 минуты.