«Хьюстон» разгромил «Денвер», «Детройт» победил «Орландо»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» (48-28) на домашнем паркете разгромил «Денвер Наггетс» (50-24) — 112:85.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 38 очков. Он реализовал 5 бросков из 11 из-за дуги и 13 из 14 с линии штрафных. Дабл-дабл из 17 баллов и 15 подборов в активе Клинта Капеллы. У «Денвера» 20 очков на счету Джамала Маррея.

В параллельном матче «Детройт Пистонс» (38-37) также дома обыграл «Орландо Мэджик» (37-39) — 115:98.

В составе победителей дабл-даблами отметились Блэйк Гриффин (20 очков и 10 подборов) и Андре Драммонд (18 баллов и 18 подборов). В активе Уэйна Эллингтона 25 очков. У «Орландо» 20 баллов на счету Аарона Гордона.