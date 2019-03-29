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«Хьюстон» разгромил «Денвер», «Детройт» победил «Орландо»

«Хьюстон» разгромил «Денвер», «Детройт» победил «Орландо»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» (48-28) на домашнем паркете разгромил «Денвер Наггетс» (50-24) — 112:85.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 38 очков. Он реализовал 5 бросков из 11 из-за дуги и 13 из 14 с линии штрафных. Дабл-дабл из 17 баллов и 15 подборов в активе Клинта Капеллы. У «Денвера» 20 очков на счету Джамала Маррея.

В параллельном матче «Детройт Пистонс» (38-37) также дома обыграл «Орландо Мэджик» (37-39) — 115:98.

В составе победителей дабл-даблами отметились Блэйк Гриффин (20 очков и 10 подборов) и Андре Драммонд (18 баллов и 18 подборов). В активе Уэйна Эллингтона 25 очков. У «Орландо» 20 баллов на счету Аарона Гордона.

НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
112 : 85
(22:25, 40:19, 25:21, 25:20)
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Харден - 38, Гордон - 18, Капела - 17, Риверс - 15, Пол - 9, Шамперт - 7, Кларк - 3, Такер - 3, Илариу - 2, Кьоцца, Хаус, Грин, Фарид
Денвер Наггетс: Маррей - 20, Йокич - 16, Моррис - 16, Харрис - 11, Миллсэп - 8, Пламли - 4, Бисли - 4, Крэйг - 2, Бартон - 2, Лайлз - 2, Томас, Вандербилт, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
115 : 98
(30:27, 30:19, 34:25, 21:27)
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Эллингтон - 25, Гриффин - 20, Драммонд - 18, Смит - 15, Галлоуэй - 12, Мейкер - 8, Кеннард - 6, Джексон - 5, Браун - 3, Лойер - 2, Пачулия - 1, Томас, Робинсон
Орландо Мэджик: Гордон - 20, Огастин - 18, Фурнье - 13, Вучевич - 12, Айзек - 10, Росс - 10, Ивунду - 8, Берч - 5, Джефферсон - 2, Мартин, Картер-Уильямс, Грант
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