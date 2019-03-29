«Сан-Антонио» обыграл «Кливленд», «Нью-Орлеан» — «Сакраменто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (44-32) на домашнем паркете обыграл «Кливленд Кавальерс» (19-57) — 116:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Демар Дерозан, набравший 25 очков. 19 баллов на счету Брина Форбса. В составе «Кливленда» 24 очка в активе новичка Коллина Секстона. Ларри Нэнс оформил дабл-дабл из 13 баллов и 11 подборов.

В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» (32-45) также дома взял верх над «Сакраменто Кингз» (37-38) — 121:118.

В составе победителей дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов на счету Джулиуса Рэндла. В активе Кристиана Вуда 25 баллов. У «королей» дабл-даблами отметились Де’Аарон Фокс (25 очков и 12 результативных передач) и Уилли Коли-Стайн (18 баллов и 12 подборов). У Бадди Хилда 27 баллов.