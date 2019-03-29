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«Сан-Антонио» обыграл «Кливленд», «Нью-Орлеан» — «Сакраменто»

«Сан-Антонио» обыграл «Кливленд», «Нью-Орлеан» — «Сакраменто»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» (44-32) на домашнем паркете обыграл «Кливленд Кавальерс» (19-57) — 116:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Демар Дерозан, набравший 25 очков. 19 баллов на счету Брина Форбса. В составе «Кливленда» 24 очка в активе новичка Коллина Секстона. Ларри Нэнс оформил дабл-дабл из 13 баллов и 11 подборов.

В параллельном матче «Нью-Орлеан Пеликанс» (32-45) также дома взял верх над «Сакраменто Кингз» (37-38) — 121:118.

В составе победителей дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов на счету Джулиуса Рэндла. В активе Кристиана Вуда 25 баллов. У «королей» дабл-даблами отметились Де’Аарон Фокс (25 очков и 12 результативных передач) и Уилли Коли-Стайн (18 баллов и 12 подборов). У Бадди Хилда 27 баллов.

НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
116 : 110
(27:28, 17:25, 40:28, 32:29)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 25, Форбс - 19, Белинелли - 16, Олдридж - 14, Гэй - 12, Миллз - 11, Дав. Бертанс - 9, Уайт - 6, Пёлтль - 4, Уокер, Пондекстер, Ойбанкс, Каннингем
Кливленд Кавальерс: Секстон - 24, Лав - 18, Найт - 14, Нэнс - 13, Нваба - 11, Кларксон - 10, Осман - 9, Стаускас - 5, Томпсон - 4, Крисс - 2, Фрай, Адель, Жижич
НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
121 : 118
(30:26, 34:36, 29:26, 28:30)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Нью-Орлеан Пеликанс: Рэндл - 34, Вуд - 25, Пэйтон - 16, Окафор - 12, Джонсон - 10, Диалло - 7, Кларк - 6, Миллер - 6, Уильямс - 5, Дайр. Бертанс, Джексон, Дэвис, Хилл
Сакраменто Кингз: Хилд - 27, Фокс - 25, Коли-Стайн - 18, Богданович - 14, Багли III - 10, Барнс - 10, Феррелл - 6, Брюэр - 6, Куфос - 2, Мейсон, Бёркс, Бьелица
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