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2 тыс. словенцев посетили матч «Майами» – «Даллас» с участием Драгича и Дончича

2 тыс. словенцев посетили матч «Майами» – «Даллас» с участием Драгича и Дончича
Баскетбол / НБА

Около 2 тыс. словенских болельщиков присутствовали на трибунах во время матча регулярного чемпионата НБА между «Майами Хит» и «Даллас Маверикс», сообщает ESPN. Они пришли поддержать соотечественников разыгрывающего «Майами» Горана Драгича и защитника «Далласа» Луку Дончича, которые впервые сыграли друг против друга. Во встрече первого круга Драгич не принимал участия из-за травмы.

Встреча завершилась домашней победой «Майами» со счётом 105:99. Драгич в ней за 38 минут оформил трипл-дабл из 23 очков, 12 подборов и 11 передач, а также записал в актив перехват и блок-шот. Дончич набрал 19 очков, совершил 8 подборов и отдал 7 передач за 31 минуту.

В настоящее время Драгич и Дончич являются единственными словенскими игроками, выступающими в НБА.

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