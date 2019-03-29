2 тыс. словенцев посетили матч «Майами» – «Даллас» с участием Драгича и Дончича

Около 2 тыс. словенских болельщиков присутствовали на трибунах во время матча регулярного чемпионата НБА между «Майами Хит» и «Даллас Маверикс», сообщает ESPN. Они пришли поддержать соотечественников разыгрывающего «Майами» Горана Драгича и защитника «Далласа» Луку Дончича, которые впервые сыграли друг против друга. Во встрече первого круга Драгич не принимал участия из-за травмы.



Встреча завершилась домашней победой «Майами» со счётом 105:99. Драгич в ней за 38 минут оформил трипл-дабл из 23 очков, 12 подборов и 11 передач, а также записал в актив перехват и блок-шот. Дончич набрал 19 очков, совершил 8 подборов и отдал 7 передач за 31 минуту.



В настоящее время Драгич и Дончич являются единственными словенскими игроками, выступающими в НБА.

«Торонто» на выезде разгромил «Никс», «Майами» дома обыграл «Даллас»