Экзам выбыл из строя на неопределённый период после операции на колене

Резервный разыгрывающий «Юты Джаз» Данте Экзам выбыл из строя на неопределённый срок после операции по поводу частичного разрыва сухожилия правого колена, сообщает официальный сайт организации. Он получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесота Тимбервулвз» на прошлой неделе.



В нынешнем сезоне 23-летний Экзам набирал по 6,9 очка и отдавал по 2,6 передачи за 16 минут в среднем за игру. Ранее он пропустил 25 встреч из-за растяжения голеностопа левой ноги и ушиба.



На позиции разыгрывающего в распоряжении главного тренера «Юты» Куина Снайдера остаются игрок стартовой пятёрки Рики Рубио и резервисты Наз Митру-Лонг и Рауль Нету. При этом Рубио в ходе регулярного чемпионата пропустил 10 матчей из-за различных повреждений.