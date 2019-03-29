Шикарный проход Дончича и сокрушительный данк Хардена – в топ-10 дня в НБА

Шикарные проходы разыгрывающего «Сакраменто Кингз» Деаарона Фокса и защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича, сокрушительные данки атакующего защитника «Орландо Мэджик» Терренса Росса, центрового «Сакраменто Кингз» Уилли Коли-Стайна и атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, роскошный блок-шот сзади лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и его же мощный «гвоздь», невероятное попадание разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея, а также эффектный аллей-уп в исполнении игроков «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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