Доневалд: не боялся ехать в Россию, уже окунался в разные культуры

Американский специалист Боб Доневалд, возглавивший «Локомотив-Кубань», признался, что его не пугал переезд в Россию. Также Доневалд отметил общее в работе в различных странах.

«Переезд в Россию не стал проблемой. Я жил в различных странах, окунался в разные культуры. Но везде одинаково одно: команды, претендующие на чемпионство, работают профессионально, воспитывают чемпионскую культуру. Это везде одинаково.

Очевидно, что времени у нас немного. Поэтому нам нужно начать с важнейших вопросов. А затем прогрессировать шаг за шагом. Но хорошо, что команда дисциплинирована, это облегчает нашу задачу. Начнём с того, как правильно перемещать мяч по площадке. А дальше будем идти шаг за шагом», — сказал Доневалд во время пресс-конференции.

Доневалд имеет опыт работы в НБА. За океаном он работал с тремя командами и входил в тренерский штаб «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Кливленд Кавальерс».