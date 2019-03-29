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Доневалд: буду болеть за Россию или Китай? Чёрт, это сложный вопрос!

Доневалд: буду болеть за Россию или Китай? Чёрт, это сложный вопрос!
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер клуба «Локомотив-Кубань» Боб Доневалд, ранее возглавлявший сборную Китая, признался, что ему будет сложно определиться с симпатиями на чемпионате мира в матче сборных Китая и России.

«За кого буду болеть на чемпионате мира? Чёрт, это очень сложный вопрос. Сборную Китая возглавляет мой бывший помощник. Но я ведь не могу не переживать за своих ребят (игроков «Локомотива», которые выступают за сборную России. — Прим. «Чемпионата»). Сложный вопрос. Но я не верю, что китайская сборная может победить Россию. Поэтому не стоит об этом думать», — сказал Доневалд во время пресс-конференции.

Доневалд имеет опыт работы в НБА. За океаном он работал с тремя командами и входил в тренерский штаб «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Кливленд Кавальерс».

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