Плаза: «Зениту» очень не хватает травмированных игроков

Завтра, 30 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встретятся «Зенит» и «Цмоки-Минск». В преддверии поединка ожиданиями от него поделился наставник петербуржцев Жоан Плаза.

"«Цмоки-Минск» — талантливая команда, в составе которой есть хорошие игроки в каждой линии. Если мы выложимся на сто процентов, тогда сможем заслужить победу. Мы должны доказать преимущество не на бумаге, а на паркете. Не нужно смотреть на составы или позиции в таблице. Если ты не будешь уважать соперника, то тебе придётся очень непросто.

Что касается ситуации с травмированными, то сейчас мы находимся в той ситуации и на том этапе турнира, когда не нужно слишком много думать о травмированных. Мы должны сконцентрироваться на составе, который есть в нашем распоряжении. Конечно, команде очень не хватает травмированных ребят, но нужно верить в свои силы и рассчитывать на тех, кто сейчас здоров", — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».

