26 очков Дугласа принесли «Дарушшафаке» победу в матче с «Баварией»

В Стамбуле завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местная «Дарушшафака» принимала «Баварию».

Команда из Стамбула неудачно начала встречу и уже после первой четверти проигрывала с двузначной разницей — 14:27. Тем не менее, «Дарушшафака» быстро смогла вернуться в игру и к большому перерыву уступала с разницей в 6 очков — 44:50. В третьей четверти хозяева сократили отставание до 2 пунктов — 65:67. А в заключительном игровом отрезке аутсайдер Евролиги и вовсе сумел вырвать победу — 92:87.

Самым результативным в составе победителей стал Тони Дуглас, набравший 26 очков, ещё 20 баллов в копилку команды положил Джереми Эванс. У «Баварии» 23 балла в актив записал финский защитник Петтери Копонен.