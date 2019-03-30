Дабл-дабл Пляйсса помог «Анадолу Эфес» победить «Басконию»

«Анадолу Эфес» добыл победу в гостях в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией». В первой половине встречи инициатива переходила от одной команды к другой. Так, стартовая четверти осталась за гостями, но уже к большому перерыву «Баскония» вела в счёте с разницей в 5 очков — 53:48.

Во второй половине встречи стамбульцы прибавили и уже в третьей четверти снова вышли вперёд — 74:67. В заключительном игровом отрезке им удалось закрепить преимущество и оформить победу со счётом 102:92.

Лучшим в составе победителей стал Тибор Пляйсс, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. щё 21 балл набрал Эдриен Морман. У «Басконии» 23 очка набрал Лука Вильдоца, 16 баллов в активе Шейвона Шилдса.