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«Лейкерс» обыграли «Шарлотт», «Юта» — «Вашингтон»

«Лейкерс» обыграли «Шарлотт», «Юта» — «Вашингтон»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Лейкерс» (34-42) на домашнем паркете взял верх над «Шарлотт Хорнетс» (35-40) — 129:115.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 14 баллов и 13 подборов на счету Лэнса Стивенсона. У Рэджона Рондо 17 результативных передач. В составе «Шарлотт» 24 очка в активе Кембы Уокера.

В параллельном матче «Юта Джаз» (46-30) также дома обыграл «Вашингтон Уизардс» (31-46) — 128:124. Команда из штата Солт-Лейк-Сити одержала четвёртую победу кряду.

В составе победителей 35 очков на счету Донована Митчелла. Дабл-даблами отметились Джо Инглс (18 баллов и 10 результативных передач) и Руди Гобер (13 очков и 17 подборов). У «волшебников» 34 балла в активе Брэдли Била.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
129 : 115
(33:35, 36:24, 32:32, 28:24)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Колдуэлл-Поуп - 25, Кузма - 20, Стивенсон - 14, Уильямс - 13, Макги - 10, Карузо - 7, Рондо - 7, Вагнер - 6, Мачадо, Бонга, Мускала, Баллок
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 24, Бэйкон - 21, Бриджес - 17, Уильямс - 13, Камински - 13, Грэм - 11, Лэмб - 7, Бийомбо - 5, Эрнангомес - 4, Монк, Батюм, Мэк, Кидд-Гилкрист
НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
128 : 124
(39:30, 31:32, 22:28, 36:34)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Юта Джаз: Митчелл - 35, Инглс - 18, Краудер - 18, Рубио - 17, Гобер - 13, Фэйворс - 6, О'Нил - 6, Корвер - 5, Сефолоша - 4, Юдо - 4, Нето - 2, Аллен, Ньянг
Вашингтон Уизардс: Бил - 34, Портис - 28, Браун - 15, Паркер - 15, Брайант - 11, Макрай - 9, Саторански - 7, Деккер - 5, Джонсон, Рэндл, Маинми, Грин
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