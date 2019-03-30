«Лейкерс» обыграли «Шарлотт», «Юта» — «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Лейкерс» (34-42) на домашнем паркете взял верх над «Шарлотт Хорнетс» (35-40) — 129:115.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 14 баллов и 13 подборов на счету Лэнса Стивенсона. У Рэджона Рондо 17 результативных передач. В составе «Шарлотт» 24 очка в активе Кембы Уокера.

В параллельном матче «Юта Джаз» (46-30) также дома обыграл «Вашингтон Уизардс» (31-46) — 128:124. Команда из штата Солт-Лейк-Сити одержала четвёртую победу кряду.

В составе победителей 35 очков на счету Донована Митчелла. Дабл-даблами отметились Джо Инглс (18 баллов и 10 результативных передач) и Руди Гобер (13 очков и 17 подборов). У «волшебников» 34 балла в активе Брэдли Била.