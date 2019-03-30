Победный бросок Ирвинга и спасительный трёхочковый Карри — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли мощные данки защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Шона Ливингстона, форварда «Вашингтон Уизардс» Джабари Паркера и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, роскошная передача разыгрывающего «Бостон Селтикс» Маркуса Смарта, дальний баззер-битер защитника «Уизардс» Джордана Макрая, эффектные блок-шоты защитника «Атланты Хоукс» Джастина Андерсона и центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, спасительный трёхочковый разыгрывающего «Уорриорз» Стивена Карри, а также победный бросок лидера «Селтикс» Кайри Ирвинга.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.