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Ильницкий: матч с «Химками» — серьёзная проверка после смены главного тренера

Ильницкий: матч с «Химками» — серьёзная проверка после смены главного тренера
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Форвард «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками». По словам Ильницкого, встреча станет серьёзной проверкой после смены главного тренера.

«Нам предстоит первая серьезная проверка после смены главного тренера и подписания Джерома Рэндла. С «Химками» никогда не бывает легко. Для «Локо» это очень важный матч в борьбе за место в первой тройке регулярного чемпионата. Рассчитываем на победу и на хорошую борьбу!» — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт краснодарской команды.

Встреча «Локомотива-Кубань» с подмосковными «Химками» пройдёт 1 апреля 2019 года в Краснодаре. Начало — в 19:55 мск.

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