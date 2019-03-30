Тони Дуглас — MVP 29-го тура Евролиги

Разыгрывающий защитник «Дарушшафаки» Тони Дуглас признан MVP 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с мюнхенской «Баварией» баскетболист собрал коллекцию из 26 очков, 5 результативных передач, 6 подборов и 2 перехватов. Индекс эффективности игрока составил «+37». Усилия Тони Дугласа помогли «Дарушшафаке» одержать победу со счётом 92:87, которая стала для команды только пятой в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги.

Лучшие моменты в исполнении Дугласа в матче 29-го тура Евролиги можно посмотреть на официальной странице турнира в YouTube.



Другими претендентами на получение статуса MVP тура стали Лука Вильдоза из «Басконии» и Джеймс Нуннали из «Олимпии Милан».