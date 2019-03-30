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Блок-шот Микки и данк Боломбоя — в лучших моментах 29-го тура Евролиги

Блок-шот Микки и данк Боломбоя — в лучших моментах 29-го тура Евролиги
Баскетбол / Евролига

Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал десять лучших моментов 29-го тура регулярного чемпионата. Пятое место досталось форварду «Химок» Джордану Микки, который поставил эффектный блок-шот баскетболисту ЦСКА Уиллу Клайберну. Четвёртое место досталось баскетболистам ЦСКА Серхио Родригесу и Джоэлу Боломбою.

Первый отдал эффектную передачу на напарника по команде, а тот завершил атаку мощным данком. Ну а лучшим моментом 29-го тура Евролиги стал баззер-битер в исполнении форварда «Реала» Руди Фернандеса. Его точный дальний бросок на последней секунде матча принёс мадридцам победу над «Панатинаикосом».

Все лучшие моменты 29-го тура Евролиги можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.

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