20 очков Симоновича помогли «Зениту» победить «Цмоки-Минск»

«Зенит» одержал победу на домашней арене в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск». Команда из Санкт-Петербурга сразу же завладела преимуществом и уже после первой четверти вела с разницей в 14 очков — 27:13. Создав комфортный задел, «Зенит» в дальнейшем контролировал ход встречи и не упускал лидерство.

В итоге подопечные Плазы оформили уверенную победу — 84:72. Самым результативным в составе победителей стал Марко Симонович, набравший 20 очков, дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Джален Рейнолдс. У «Цмоки-Минск» 17 баллов в актив записал Зисис Сарикопулос. Для «Зенита» эта победа стала третьей кряду, минчане же потерпели пятое поражение в шести последних встречах.