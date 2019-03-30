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20 очков Симоновича помогли «Зениту» победить «Цмоки-Минск»

20 очков Симоновича помогли «Зениту» победить «Цмоки-Минск»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Зенит» одержал победу на домашней арене в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск». Команда из Санкт-Петербурга сразу же завладела преимуществом и уже после первой четверти вела с разницей в 14 очков — 27:13. Создав комфортный задел, «Зенит» в дальнейшем контролировал ход встречи и не упускал лидерство.

В итоге подопечные Плазы оформили уверенную победу — 84:72. Самым результативным в составе победителей стал Марко Симонович, набравший 20 очков, дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов оформил Джален Рейнолдс. У «Цмоки-Минск» 17 баллов в актив записал Зисис Сарикопулос. Для «Зенита» эта победа стала третьей кряду, минчане же потерпели пятое поражение в шести последних встречах.

Единая лига ВТБ
30 марта 2019, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
84 : 72
(27:13, 24:22, 15:20, 18:17)
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Зенит: Симонович - 20, Рейнольдс - 17, Воронов - 12, Миллер-Макинтайр - 7, Трушкин - 7, Скрабб - 7, Валиев - 4, Арманд - 3, Пушков - 3, Мекель - 2, Десятников - 2, Усольцев
Цмоки-Минск: Сарикопулос - 17, Белянков - 10, Кудрявцев - 9, Саддлер - 8, Мещеряков - 8, Тростинецкий - 7, Раш - 6, Семенюк - 4, Михайлович - 3, Рогозенко, Вабищевич, Полищук
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