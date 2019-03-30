Плаза: недоволен игрой. В ходе встречи «Зенит» снова расслабился

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над «Цмоки-Минск», выразив недовольство тем, что в определённые моменты встречи команда снова сбавила обороты.

«Недоволен сегодняшней игрой, мы вновь позволили себе остановиться в ходе матча. К сожалению, пока что нам не удаётся весь матч провести ровно. Как только мы получаем большое преимущество, начинаем расслабляться. В преддверии плей-офф такие вещи себе позволять нельзя. Впереди три матча с командами, которые выше нас в таблице. Хотелось бы одержать четыре победы в оставшихся пяти матчах», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.