Эмбиид не поможет «Филадельфии» в ближайших трёх встречах

Центровой «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид не поможет своей команде в ближайших трёх встречах, сообщает Clutch Points. Тренерский штаб команды из Пенсильвании принял решение снизить нагрузки для игрока, что объяснимо в преддверии плей-офф. «Филадельфия» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции и имеет хорошие шансы удержать его. На счету коллектива 48 побед и 27 поражений, в то время как ближайший преследователь в лице «Бостона» имеет в активе 45 побед при 31 поражении.

Что касается Эмбиида, то центровой в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 62 матчах, набирая в них 27,5 очка, собирая 13,7 подбора, совершая 3,5 передачи и выполняя 1,9 блок-шота в среднем.