23 очка Харрелла помогли «Клипперс» разгромить «Кливленд»

На арене «Стэйплс-Центр», что в Лос-Анджелесе, завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Кливленд Кавальерс».

Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, что отразилась и в цифрах на табло — 29:29. Во второй двенадцатиминутке калифорнийцы оформили рывок и повели с разницей в 13 очков — 65:52. После большого перерыва подопечные Риверса контролировали происходящее на паркете, а в заключительном игровом отрезке и вовсе оформили победу с разгромным счётом — 132:108.

Самым результативным в составе победителей стал Монтрезл Харрелл, набравший 23 очка, 22 балла набрал Шай Жильжо-Александер, дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Джамайкл Грин. У «Кливленда» лучшим стал Джордан Кларксон, записавший в актив 26 очков.